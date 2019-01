Новак Джокович е шампион на Australian Open за рекорден седми път!

The moment @DjokerNole won his third Grand Slam in a row at #AusOpen...💪pic.twitter.com/O3bz04a5HA — Tennis TV (@TennisTV) January 27, 2019

Сърбинът постигна това по убедителен начин, унищожавайки във финалния сблъсък най-големия съперник в своята кариера Рафаел Надал, давайки му общо само 8 гейма в целия двубой - 6:3, 6:2, 6:4 за едва 2 часа и 6 минути.

В хода на турнира двамата демонстрираха убийствена форма, а Надал дори не бе загубил нито един сет. Заради всичко това, а и заради рекордния им 6-часов финал в Австралия през 2012-а, всички очакваха поредната гладиаторска битка в мач №53 от най-дългото съперничество в историята на тениса.

The King of Melbourne 👑@DjokerNole captures his record 7th #AusOpen and his 15th Grand Slam passing Pete Sampras for 3rd all time behind Federer and Nadal. pic.twitter.com/gVSei0Ok85 — Tennis Channel (@TennisChannel) January 27, 2019

На "Род Лейвър Арина" обаче такъв нямаше, защото разликата между №1 и №2 в света изглеждаше по-голяма отвсякога, коментира gong.bg. Джокович наложи своята воля и с много по-агресивна и лишена от грешки игра напълно надигра Матадора, който според мнозина играеше най-добрия си тенис на хард.

Men’s Grand Slam all-time roll call...



Federer - 20

Nadal - 17

Djokovic - 15 👏

Sampras - 14

Emerson - 12



The three greatest!pic.twitter.com/M5CEjMgsdp — Tennis TV (@TennisTV) January 27, 2019

По този начин Джокович изпревари Роджър Федерер и Рой Емерсън и със седем титли от Мелбърн е еднолично под №1 по този показател. Именно тук през 2008-а той спечели и първия си трофей от "големите четири". Тази сега е под №15 за него и в това отношение той вече е еднолично трети във вечната класация. Досега делеше тази позиция с Пийт Сампрас, който остава четвърти с 14.

Behind every great tennis player is a great team behind him 💯#AusOpen pic.twitter.com/KrpZLd8VhM — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2019

Надал пък запазва пасива си от три титли спрямо лидера Федерер - 17 при 20 за Маестрото.

С този успех Джокович вече води с 28:25 победи в съперничеството между двамата. Това бе и негова осма поредна победа на хард като в тази серия е спечелил 17 последователни сета. С победата сърбинът ще увеличи още повече аванса си пред Надал в ранглистата и скъсява само на 2 титли пасива си спрямо него по отношение на трофеи в Големия шлем.

Джокович постигна това с феноменален тенис в хода на целия турнир и най-вече във финала, в който постигна 34 печеливши удара и направи едва 9 непредизвикани грешки. Едва в края на третия сет Надал стигна до единствената си точка за пробив, а 28-те непредизвикани грешки бяха твърде много и помогнаха за петте пробива на Джокович в хода на двубоя.

За родения в Белград тенисист това е трета поредна титла от Големия шлем и съответно 21-а последователна победа от загубата от Марко Чекинато на Ролан Гарос насам.

Джокович бе много щастлив от триумфа и определи турнира като "най-добрия в света".

„Искам и аз да поздравя Надал заради отличния турнир, защото той също се върна от контузия. Рафа, ти винаги показваш борбен дух и никога не се отказваш. Именно за това си пример за всички нас. Точно преди 12 месеца имах операция и е удивително, че сега стоя пред вас като шампион. Трофеите са по-специални, когато имаш семейство и близки, с които да ги споделиш. Това е най-добрият турнир в света и за мен е чест да играя тук. Нямам търпение да се върна догодина“, заяви развълнуваният победител.

Рафаел Надал призна превъзходството на Новак, но остана позитивен за постигнатото от него през изминалите две седмици в Мелбърн.

A speech to show in all tennis academies. And colleges. And everywhere really. pic.twitter.com/zmxKzGLpPH — José Morgado (@josemorgado) January 27, 2019

„Поздравления за Новак, който показа невероятна игра днес и през целия турнир. Бяха емоционални две седмици, но днес просто имах насреща си човек, който играеше много по-добре от мен. Имах трудни месеци след контузията на „Ю ЕС Оупън“ и съм благодарен на всички, които не спряха да ме подкрепят. Ще продължа да работя усърдно и да се усъвършенствам занапред“, заяви Надал при награждаването.

"One of the best, if not the best match I've played in a Grand Slam final."



- @DjokerNole #AusOpen pic.twitter.com/w6EEYHxcsA — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2019