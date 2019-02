Лавина затрупа няколко души в швейцарските Алпи, съобщиха от полицията в кантон Вале, цитирани от БГНЕС. Под снега може да се намират 10-12 души.

BREAKING: Skiers 'buried in snow' as avalanche tears down Swiss mountain https://t.co/JFhPedkftI