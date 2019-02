Голямата бяла акула - един от най-страховитите хищници на планетата, може да се окаже неочакван спасител за човека, съобщава БТА.



Най-голямата хищна риба на Земята, популяризирана от филма "Челюсти" (1975) на Стивън Спилбърг, се оказва удивително създание. И всичко това се дължи на гените.

Международен екип от учени, начело със специалисти от университета "Нова Саутистърн" във Флорида и университета "Корнел", е декодирал генома на голямата бяла акула. Специалистите са открили многобройни генетични характеристики, които обясняват забележителния еволюционен успех на хищното създание. Сред тях са молекулярни адаптации, подобряващи изцелението на рани, и удивителна геномна стабилност.

Геномът на голямата бяла акула с научно наименование Carcharodon carcharias е "чудовищен" - 1,5 пъти по-голям от човешкия. На теория големите геноми с "обилно" повтаряща се ДНК, както и едрият размер на тялото, би трябвало да допринасят за повишена геномна нестабилност.

Снимка: Shutterstock

Авторите на изследването обаче са установили, че в случая на страховития хищник е точно обратното, благодарение на адаптации в гени с роля в запазването на геномната цялост. Въпросните адаптивни изменения са открити в гени, свързани с ДНК ремонта, ДНК корекцията и ДНК толеранса към увреждания.

"Това познание и разбирането как акулите функционират на най-фундаменталното ниво - гените, могат да намерят приложение в човешката медицина, например в борбата срещу рака и други свързани с възрастта болести, които са резултат от геномна нестабилност", казва Махмуд Шивджи от изследователския екип.

Голямата бяла акула се среща в крайбрежните води на почти всички океани. Торпедовидното ѝ тяло достига на дължина до шест метра, а на тегло - до над три тона. Екземплярите от вида са способни да се гмуркат на голяма дълбочина.

