В отговор на отдавна битуващия въпрос "Защо зебрите имат райета?", учени от САЩ и Великобритания предлагат ново доказателство. Оказва се, че ивиците на тревопасните създания представляват "измамни писти за кацане" на "лютите" мухи, които налитат да пируват с кръвта им и пренасят потенциално смъртоносни болести, предаде БТА.

Авторите на настоящото изследване от Калифорнийския университет - Сан Диего в САЩ и Бристолския университет във Великобритания описват експерименти, демонстриращи затруднението, което изпитват конските мухи при опитите си да кацнат върху зебри. За сравнение - досадните кръвопийци с лекота се позиционират върху едноцветни коне.

В един от експериментите изследователите са поставили покривала на ивици върху коне и са установили, че по-малко мухи кацат върху тях, отколкото когато същите животни носят едноцветни покривала.

