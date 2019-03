Фронтменът на „Prodigy” беше намерен мъртъв в дома във Великобритания, съобщава RT. 49-годишният Кийт Флинт е открит от полицията в понеделник сутринта, след като в полицията е получен сигнал за изпаднал мъж в безсъзнание. Членовете на музикалната група съобщиха, че Кийт сам е отнел живота си.

BREAKING: Frontman Keith Flint took his own life - #Prodigy confirm in 'shell shocked' post https://t.co/aO6X26DF0V pic.twitter.com/QBZkN7tiZ6 — RT (@RT_com) March 4, 2019

Liam Howlett says "our brother Keith took his own life over the weekend" in post on the band's official Instagram page. https://t.co/kHZWksSZYW — The FADER (@thefader) March 4, 2019

Prodigy star Keith Flint found dead at his home aged 49 https://t.co/LnJv2iQRmH — Clint Corby (@Knoddie) March 4, 2019

BREAKING Prodigy legend Keith Flint dies at 49 https://t.co/N7jo6Vt9Rb pic.twitter.com/YKWbQDs53G — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) March 4, 2019

По време на почти 25-годишната си история Prodigy продават над 25 милиона плочи по целия свят.

Те са носители на множество награди, между които две награди "Брит" и пет на MTV. Номинирани са и за две награди "Грами".

Много известни изпълнители и фенове на групата изказаха съболезования и споделиха мъката си в Twitter.

Oh gosh, so sad to hear about Keith Flint, he was always great fun to be around and very kind to Tom and I when we first started doing shows together..great man. — ed simons (@eddychemical) March 4, 2019

RIP Keith Flint. Another legend gone too soon! https://t.co/tdxV3CzY82 — DJ Ozone (@DJ0Z0NE) March 4, 2019

R.I.P Keith Flint 🌹 pic.twitter.com/82Xlw8mR78 — Ministry of Sound (@ministryofsound) March 4, 2019