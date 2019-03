Екипажът на Международната космическа станция (МКС) няма да може да опита първото месо, „напечатано“ в Космоса. Образците са доставени на Земята за проучване, съобщи БГНЕС.

