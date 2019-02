Американското космическо ведомство даде зелена светлина за полета на новата капсула на "Спейс екс" до Международната космическа станция /МКС/, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

След полученото разрешение ракета-носител "Фалкон-9" на частната компания "Спейс екс" ще изведе в орбита капсулата "Пилотиран Дракон" на 2 март. Стартът ще бъде осъществен от космическия център "Кенеди" на НАСА в щата Флорида. За тестовия полет на борда на капсулата обаче няма да има астронавти, а само манекен със сензори и апаратура, облечен в космически костюм на "Спейс екс".

Today, @NASA and @SpaceX teams are gathered at @NASAKennedy for our Demo-1 flight readiness review ahead of the flight to @Space_Station. https://t.co/A4w7VK0L0E #LaunchAmerica pic.twitter.com/Ku9LH8cmwP