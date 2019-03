Руски изтребител "Су-27" е принудил разузнавателен самолет на САЩ да се отдалечи от границите на Русия.

Министерството на отбраната в Москва публикува кадри, на които се вижда как изтребителят приближава до американския самолет и го придружава на безопасно разстояние.

#Video A Russian #Su27 fighter of the air defence on-duty forces made a sortie for interception of a #US Air Force's #RC135 reconnaissance aircraft over the neutral waters of the #BalticSea https://t.co/fbo8lz0kW9 @RusEmbUSA @mfa_russia #Interception pic.twitter.com/Wx8lNaXiYp