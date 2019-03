Петима души пострадаха след преминаване на торнадо през германското градче Рьотген, в провинция Северен Рейн - Вестфалия. Никой от ранените не е с опасност за живота.

Short but fierce tornado injures 5, leaves 10 homes uninhabitable, and damages 20 others in a small town in western Germanyhttps://t.co/qSv04U7654