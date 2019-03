Шестима души загинаха, а десетки други са ранени при срутването на пешеходен мост в индийския град Мумбай, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал в 7.30 часа сутринта, недалеч от Централната гара на финансовата столица на Индия. Според местните медии съоръжението е било в процес на реконструкция. Индийската информационна агенция PTI предаде за 31 ранени, които са настанени за лечение в болниците на града.

