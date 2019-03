​Реките на Марс са били по-широки и по-дълбоки от тези на Земята, пише Риа новости, цитирайки публикация в списание Science Advances.

До това заключение учените достигнали след анализ на 200 сухи речни корита на повърхността на съседната планета. Широки и дълбоки реки са съществували на Марс за изненадващо дълъг период. Това прави изчезването им още по-загадъчно и необяснимо.

"Така и не можехме да обясним защо на Марс е имало езера и реки, а сегашните открития правят въпроса още по-неразбираем", пише Едуин Кайт от университета в Чикаго - "Оказва се, че широки и дълбоки реки са текли на повърхността на Марс в продължение на стотици милиони години, след което повърхността е "изсъхнала" окончателно", допълва Кайт.

