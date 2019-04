Най-малко 26 души са загинали при гасенето на горски пожар на близо 4000 метра надморска височина в Югозападен Китай, предаде БТА, като се позова на информационния портал Сина.

Огънят избухнал в събота вечерта в Мули-Тибетския автономен окръг в провинция Съчуан и за потушаването му били изпратени 689 души.

Вчера, заради рязката промяна на посоката на вятъра, огънят се разгорял с нова сила, в резултат на което 30 пожарникари се водят в неизвестност. Борбата с огнената стихия продължава.

#UPDATE: Contact has been made with 2 of the missing firefighters, 24 are confirmed dead in the forest fire in SW China’s Sichuan. The blaze started at an altitude of over 3,800 meter above sea level, and 689 firefighters were sent to the scene. pic.twitter.com/cu2SIBjYtZ