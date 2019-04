​Най-малко 20 души са загинали и около дузина са ранени в неделя вечерта при пожар в автобус на перуански транспортен терминал, предаде АФП. Много от жертвите са загинали в капан на второто ниво на междупровинциалния автобус в столицата Лима, съобщиха пожарникари, а минувачите освидетелстваха за сцени на паника и викове от ужас.

Първоначалните доклади сочат, че електрическа повреда в задната част на возилото е предизвикала пожара непосредствено след 19:30 часа (00:30 централно гринуичко време).

The bus was travelling from Peru's capital #Lima to the northwestern city of #Chiclayo #Fiori https://t.co/0nDZZehGNZ pic.twitter.com/EqvwWrBMMy