Стотици хора се събраха пред притежавания от Бруней лондонски хотел "Дорчестър" в знак на протест срещу ново законодателство, основаващо се на шериата и предвиждащо смъртно наказание за хомосексуализъм, прелюбодейство и изнасилване, предаде Ройтерс.

Brunei anti-gay laws has led to protest in London's Dorchester Hotel Read more: https://t.co/4UIzC6Wjst pic.twitter.com/ia3g3v6iqc pic.twitter.com/9WX0SLikQ0

Бруней, бивш британски протекторат с предимно мюсюлманско население от 400 000 души, защитава правото си да прилага шериата, който наказва содомията, прелюбодействието и изнасилването със смърт, включително умъртвяване с камъни, а кражбата - с ампутация.

Новите закони, елементи от които за първи път бяха приети през 2014 година, предизвикаха международно недоволство, предаде БТА.

Stoning people isn’t okay to begin with. Stoning people because of who they are is just sick and wrong. #BoycottBrunei #LGBT #ParkLane #Dorchester #London #Protest pic.twitter.com/C28rjD0uUe