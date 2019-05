Пролетно залесяване в София. Каузата е „Засади дърво, помогни на дете” и в нея може да се включи всеки.

„Инициативата „Засади дърво, помогни на дете" е част от инициативите на „И аз мога" (I Can Too)” е в подкрепа на деца със специални нужди. Идеята е, че всеки, който засажда дръвче дарява символична стойност за него, което пък отива за деца със специални нужди”, казва Деси от "И аз мога" (I Can Too).

Инициативата се провежда в „София Тех Парк” за втора поредна година.

