Тежък летен дъжд заля улиците на румънската столица Букурещ в петък следобед, причинявайки задръствания. Метрото и централната гара – „Гара де Норд“ също бяха наводнени, както и десетки къщи, според информационната агенция Adevarul.ro. В някои райони на Букурещ валежите достигнаха рекордни нива. В района на „Пантелимон“ не помнят такъв дъжд през последните сто години, според доставчика на водоснабдителни и канализационни услуги на столицата „Апа Нова“.

Bucharest, Colentina - Dna Ghica intersection aftet a 'bit' of rain ! Good thing i know how to swim :) pic.twitter.com/umvQTvcGNt