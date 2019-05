Стрелба около 12:25 часа местно време в събота пред бар на булевард „Брунсуик” в Трентън, Ню Джърси, съобщава БГНЕС. Полицията съобщи, че най-малко 10 души са получили наранявания при стрелбата.

Според говорителя на органите на реда в Трентън капитан Стивън Варн, 5 мъже и 5 жени са били отведени в местни болници. Полицейският служител добави, че една от жертвите е ранена критично и ще се наложи спешна операция. Градският съветник на Трентън Джерел Блейкли осъди стрелбата, заявявайки, че „този вид касапница не е нормална”.

