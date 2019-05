Лабрадорът Фред, който първоначално осинови девет патенца, сега отново се изживя като родител за люпило от шест малки, предаде БТА.

Фред трогна сърцата на британците миналата година, като с големи грижи отгледа 9 пухкави осиротели пернати. Всички те пораснаха и заживяха самостоятелно.

Here's the story of the labrador who adopted seven abandoned ducklings.



His owner says “he took to his role like a duck to water”.



