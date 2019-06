Американският президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания са на тридневно посещение в Англия. Всички световни медии следят с интерес срещите на семейство Тръмп, но котаракът на „Даунинг Стрийт” 10 – Лари, отвлече за малко вниманието от тях, предаде БТА.



Първо котето се поразходи за малко пред камерите, после се излегна на един от прозорците на своя голям дом. После се опита да се прибере отново вътре, но вместо да го пуснат, оттам заизлизаха жени с токчета.

Downing Street’s Larry the Cat stalled the Donald Trump motorcade and he’s everyone’s hero right now #TrumpUKVisithttps://t.co/3ToOBD9qxy pic.twitter.com/R2ybSqMQiO — The Poke (@ThePoke) June 4, 2019

След това котето се озова под колата на Тръмп, където всички медии отново го намериха и снимаха с най-различни шеговити коментари в социалните мрежи. Един от тях гласи, че това е "анти-Тръмп демонстрация и сега Лари е героят на англичаните".

Huge security issue as Larry the Downing St. cat shelters under Donald Trump’s limo ‘’the Beast’ & refuses to move. #TrumpinUK pic.twitter.com/i9w4B6w8FK — Bill Neely (@BillNeelyNBC) June 4, 2019

Лари не за първи път става тема на световна дискусия. Предишният път беше през ноември 2018 г., когато влезе в репортаж за Брекзит, предаван от резиденцията на британския министър-председател. Нехаещ за важността на темата, Лари застана пред вратата на резиденцията си и зачака да му отворят. Любопитната сценка беше прекъсната от полицай, който почука на вратата и някой отвътре отвори и пусна котарака да влезе.

Larry the Downing Street cat crouches beneath Pres. Trump's armored car on the second day of Trump's U.K. state visit. https://t.co/Cyz8bKFLnW pic.twitter.com/BqsFaLNxp6 — ABC News (@ABC) June 4, 2019

През март 2017 г. пък Лари беше хванат от камерите да пуска мишка на свобода, като му излезе име на мързеливец.