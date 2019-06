Учени откриха гравитационна аномалия на южния полюс на Луната. Тя се дължи на останките от гигантски астероид, които остават „консервирани“ в мантията на спътника на Земята, съобщава БГНЕС.

Мистериозни светлини се наблюдават на повърхността на Луната

Огромно количество метал е открито под кратера Южен полюс – Ейткън, намиращ се на обратната страна на Луната. Той е смятан за най-големият кратер в Слънчевата система, образувал се в резултат на удар с друго небесно тяло. Предполага се, че астероидът се е врязал в този район на Луната преди около 4 милиарда години.

„Представете си заровен под земята метал, който е пет пъти повече, отколкото площта на Хавайските острови. Неочаквано се натъкнахме на тази маса“, заяви водещият автор на изследването Питър Джеймс, доцент по планетарна геофизика в Бейлърския университет. Тежестта на „аномалията“ е около 2,18 квинтилиона, твърдят учените.

#Baylor co-research has found a mysterious large mass of material under the moon's largest crater — and it may contain metal from an asteroid 👀🌑: https://t.co/OldmEvK4iF pic.twitter.com/RD91yAcHnw