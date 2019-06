Астронавтът Майкъл Колинс публикува неизвестна досега снимка на екипа на "Аполо 11", съобщава БГНЕС. Това идва в момент, когато светът се готви да празнува 50-та годишнина от първото кацане на човек на Луната.

The crew. Found this at the bottom of a box. Don’t think it was ever used by @NASA . #TBT @TheRealBuzz pic.twitter.com/ZXINsWPcix

„Екипажът. Намерих това в дъното на кутия. Не мислете, че някога е била използвана от НАСА“, написа Колинс в Twitter. На снимката са самият Колинс, Нийл Армстронг и Бъз Олдрин, позиращи пред голям модел на Луната.



88-годишният астронавт е добавил #TBT, което означава "Throwback Thursday", интернет феномен, при който хората в социалните медии публикуват снимки или спомени от миналото си, което, както подсказва името, се случва в четвъртък. Тази година на 20 юли 2019 година се отбелязва 50-годишнината от мисията на Аполо 11.

The #Apollo50th anniversary of the Moon landing is about a month away! In the months leading up to the launch, the Apollo 11 astronauts rehearsed tirelessly for their upcoming mission in simulators. Take a step back through time to June 1969: https://t.co/lWCbenC7Px pic.twitter.com/W6DlY0Heza