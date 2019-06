Властите в САЩ евтаназираха малко мече, защото се сближило твърде много с хората и не се страхувало от тях. То свикнало толкова много с туристите, че те си правели селфита с него и му давали храна.

След като се сближи с хората, е почти невъзможно да бъде преместено да живее на друго място. А когато порасне, то ще стане опасно, предупредиха експертите.

