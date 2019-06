Броят на загиналите при срутването на сграда в камбоджански курорт се увеличи до 17 души, съобщава БГНЕС. През изминала нощ повече от 1000 души, включително войници, полицаи и медици, се опитваха да открият оцелели под развалините хора. Ранени са 24 души. До момента не е ясно колко хора са били в сградата по време на срутването.

A 7-story building collapsed in Cambodia leaving at least 7 dead, 23 injured, and dozens still missing — here’s what we know pic.twitter.com/MhBDamPuGk