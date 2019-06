Експлозия избухна в центъра на тунизийската столица Тунис, съобщи БТНЕС. Съобщенията са по данни на очевидци.

Спутник съобщи, че цел на експлозията е бил полицейски автомобил на улица „Хабиб Бургуйба“.

Suicide bomber attacks police car in #Tunisia capital, several wounded https://t.co/yNgMcU068L pic.twitter.com/hpdNBOTL49

Според сведения на очевидци, атентатор самоубиец е задействал взривно устройство пред полицейската кола, ранявайки няколко души.

Second blast reported as suspected suicide bomber strikes near embassy in Tunisia's capital https://t.co/FLL4W4hPpe pic.twitter.com/JLRy0GZydv