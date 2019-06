Пожарникари са намерили тяло на жена след вчерашната експлозия, вероятно на газ, в жилищна сграда във Виена, предаде БТА, като се позова на противопожарната служба в австрийската столица. Тялото е било открито през нощта. Ранени са 14 души, двама от които тежко.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

BREAKING: At least four people seriously injured and multiple others moderately-lightly injured after a gas explosion led to a partial building collapse in #Vienna , Austria.

(Video credit : Werenfried Ressl) pic.twitter.com/tSgR6s1E2u