Най-малко 29 души са загинали, а множество други са ранени, след като междуградски автобус с 50 пътници е паднал в канал на автомагистрала „Лакнау-Агра” в областта Утар Прадеш, съобщава БГНЕС.

#UPDATE: At least 29 killed after a bus carrying around 50 passengers falls off bridge on Agra-Lucknow expressway; rescue operation underway. pic.twitter.com/cEWE0IaIiU — DD India - English News (@DDIndiaLive) July 8, 2019

The bus, carrying 46 people, was going from Lucknow to Delhi when the accident happened this morning, the police said

https://t.co/i0lw4NzYKf — Qatar Tribune (@Qatar_Tribune) July 8, 2019

Инцидентът се е случил, след като шофьорът на автобусът е загубил контрол над превозното средство и блъскайки се в мантинелата се е преобърнал в канал, разделящ двете платна на магистралата.

"Awadh bus depot's Janrath Expressway Roadways bus no UP33 AT5877 lost control on Yamuna Expresway and fell in 'jharna nala' near Kuberpur"https://t.co/YAcbfL50YB — India Today (@IndiaToday) July 8, 2019

Националните служби за спешна помощ оказват спешна помощ на пострадалите. Превозвачът – собственик на автобусът, е заявил, че ще изплати обезщетения на семействата на загиналите и на ранените в катастрофата. В момента на мястото на инцидента се извършват спасителни операции.

29 killed as passenger bus falls into gorge on Yamuna expressway https://t.co/BXlJOJHvUF pic.twitter.com/c36DM0Um22 — Times of India (@timesofindia) July 8, 2019

Индия има печалната слава на страната с най-смъртоносни пътища в света, с близо 150 хиляди убити и 470 хиляди ранени годишно, отбелязва БТА. Повечето катастрофи се дължат на неразумно шофиране, зле поддържани пътища и остарели автомобили.