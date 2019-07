"Изслушването на бившия специален прокурор Робърт Мълър в Конгрес бе катастрофа за демократите". Това заяви говорителката на Белия дом Стефани Гришам, цитирана от БТА. "Изминалите три часа бяха истинска катастрофа за демократите", каза Гришам.

Мълър: Докладът от разследването не оневинява Тръмп по всички обвинения

В изпълнен с ирония туит американският президент Доналд Тръмп благодари на демократите, че са организирали изслушването.

I would like to thank the Democrats for holding this morning’s hearing. Now, after 3 hours, Robert Mueller has to subject himself to #ShiftySchiff - an Embarrassment to our Country!