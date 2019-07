Американската частна компания "Спейс-екс" (SpaceX) тази нощ успешно изстреля от базата на ВВС в Кейп Канаверал, щата Флорида, ракета-носител "Фалкън-9" (Falcon 9) с кораба "Драгън" ("Дракон", Dragon), който ще достави товар за екипажа на Международната космическа станция, съобщиха компанията-производител и НАСА, предаде БТА. Стартът беше отложен с едно денонощие заради лошо време. Скачването с МКС се очаква утре.

LIVE on @NBCNewsNow : Space X Dragon cargo craft launches to the International Space Station. https://t.co/ipIBdXp3wm https://t.co/kDrDwmpqiy

"Дракон" трябва да достави в орбиталния комплекс около 2,5 тона товари, включително продоволствие и материали за научни експерименти. Това ще бъде неговата 18-а мисия до МКС.

BLASTOFF: SpaceX launch sends 3D bioprinter and about 5,000 pounds of supplies to the International Space Station. https://t.co/bXNSrHUhxu pic.twitter.com/8cn7sFDFfa