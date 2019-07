89 -годишната американка Ан Лоримор постави световен рекорд като се изкачи най-високия вулкан в Африка - Килиманджаро, съобщи телевизия Ей Би Си, цитирана от БТА. Изкачването и спускането са й отнели общо 9 дни.

An Arizona woman became the oldest person to summit Mount Kilimanjaro at 89, a few years after becoming the oldest woman to summit is at 85. https://t.co/T8DUQxFOLz

Лоримор, която е от Финикс, в щата Аризона, преди няколко години се е качвала на Килиманджаро и тогава е станала най-възрастната жена, покорила разположения в североизточна Танзания връх. Няколко месеца по-късно обаче титлата й била отнета от друга жена. А по това време най-възрастният човек, изкачвал се на Килиманджаро, бил мъж. Като разбрала за това, Лоримор решила да счупи и двата рекорда.

RECORD CLIMB: 89-year-old Anne Lorimor becomes the oldest person to climb Mount Kilimanjaro, after she climbed it a second time because someone beat the record she first set at age 85. @CeciliaVega has the details. #AmericaStrong https://t.co/6PcVtszIzV pic.twitter.com/63TaxtkYiT