Двама южнокорейци загинаха, а няколко чуждестранни плувци пострадаха при срутване в нощен клуб в Южна Корея, съобщиха от противопожарната служба на града, цитирана от БТА.

An internal balcony at a nightclub in South Korea collapses, killing two people and injuring 16 others including American athletes at the world swimming championships, @hyungjin1972 reports. https://t.co/WWHwgTSHVe