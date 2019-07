Ръси Тейлър, американската актриса, която в продължение на 30 години озвучаваше популярния анимационен герой Мини Маус, съпругата на Мики Маус, почина на 75-годишна възраст, предадоха световните агенции и БТА.



Тейлър се е споминала в петък в град Глендейл, щата Калифорния. Причината за смъртта й не беше съобщена."Мини Маус загуби гласа си след смъртта на Ръси Тейлър", заяви изпълнителният директор на компанията "Уолт Дисни" Боб Айгър.

Thank you, Russi Taylor, for embodying the spirit of Minnie Mouse and giving the iconic character her voice for more than 30 years. https://t.co/vJiOVQz2DY pic.twitter.com/yccWuimodM