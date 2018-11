Легендарната мишка на „Дисни” Мики Маус става на 90 години. Анимационният герой се появява на екрана през далечната 1928 г., а наскоро получи своята звезда на Алеята на славата в Лос Анжелис.

Освен любимец на децата, Мики Маус се е превърнал в бранд за милиарди. По света на негово име има много тематични паркове. Образът му е по дрехи, стоки за дома и дори храна.

Мини Маус получи звезда на Алеята на славата (ВИДЕО)

Седем редки стари плаката на Мики Маус ще намерят купувачи за хиляди долари на търг, който съвпада с 90-годишнината от първото появяване на анимационния герой, предава Ройтерс. Седемте лота датират от 30-те и 40-те години на миналия век и бяха предложени на търг в Лондон на възпомченателна изложба, организирана от "Дисни".

Наддаванията в интернет се организират от аукционната къща "Сотбис" и ще продължат до 26 ноември. Очаква се общата сума, за която плакатите ще намерят купувач, да надхвърли 165 хиляди долара.

Лотовете са изключително редки и идват от Англия, Франция и Белгия, като два от плакатите са единствените оцелели екземпляри.

"We're expecting a lot of interest... There are collectors who collect animation posters from all over the world and Mickey Mouse historically is the most valuable of all the animation characters"#MickeyMousehttps://t.co/M32hwYAyrh