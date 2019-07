Жена откри, че огромна зелена змия се е увила около ръката й, докато спи в хотелската си стая в Мемфис, съобщава БГНЕС.

Melinda Major was asleep in her hotel room in Memphis, Tennessee, when she felt something moving around on her arm. What she saw was the stuff of nightmares. https://t.co/3m5UGxn1BQ