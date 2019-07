Етиопия постави нов рекорд за най-много дървета - над 200 милиона, засадени за един ден, подобрявайки досегашното постижение на Индия, съобщават ТАСС, Би Би Си и БТА.

Целта на мащабния проект за озеленяване е борбата с обезлесяването и климатичните промени в предразположената към суша Етиопия. По данни на ООН горските територии в страната са намалели от 35% в началото на 20-и век до 4% около началото на 21-ви.

Today July 29 is tree planting day in #Ethiopia . A record-breaking 200 million #trees TODAY. 4 billion to be planted in the country this year. Thanks to #UNEthiopia who joined hands to plant a tree😊. It's never too late! @UNmigration @mfaethiopia @MaureenAAchieng @PMEthiopia pic.twitter.com/KeCpdObMwS

За да разреши проблема, правителството на Етиопия планира в страната да бъдат засадени общо четири милиарда дървета.

#Ethiopia attempts to plant 200 million #trees.

The UN says Ethiopia’s forest coverage has fallen from 35% of the total land in the early 20th Century to a little above 4% in the 2000s. The country has also faced severe droughts in recent years. pic.twitter.com/rcUsyPk5Wt