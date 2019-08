Мъж откри стрелба пред нощен клуб в американския град Дейтън, щата Охайо. Убити са 10 души, сред които и нападателят, съобщиха от местната полиция.

Стрелецът, който открил огън с бойна карабина, бил убит от намиращи се наблизо полицаи. Самоличността му, както и мотивите за действията му все още не са установени.

#BREAKING: Exclusive eyewitness video from scene of mass shooting in Dayton; 7-10 dead, many more injured, according to local sources there. [Warning: Some may find video disturbing] pic.twitter.com/RI4KLPQqMN — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) August 4, 2019

Ранените при нападението са най-малко 16. Някои от тях са в критично състояние.

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi — Chad Baker (@ChadBlue83) August 4, 2019

Атаката бе извършена броени часове след смъртоносната стрелба в Ел Пасо, при която бяха убити 20 души, а други 26 бяха ранени.

BREAKING: Gunshots heard in video after shooting in Dayton, Ohio. pic.twitter.com/ty76ZeaHbZ — Breaking News Global (@BreakingNAlerts) August 4, 2019

Няма данни за пострадали български граждани при стрелбата в американския град Дейтън, щата Охайо. Това съобщиха от пресцентъра на МВнР.

Българското генерално консулство в Чикаго е в постоянен контакт с местните власти.

Съобщава се за 9 загинали и 26 ранени, които са хоспитализирани. При необходимост от съдействие сънародниците ни могат да се свържат с генералното ни консулство в Чикаго на телефони: +1 312 867 1904; +1 312 752 0661.