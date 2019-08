„Бабите и дядовците ми са с много ниско образование. Родители ми са завършили само гимназия. Аз съм първата в семейството, която има висше образование. От село в България до шеф на Световната банка - ето как изглежда възможността!”. Това написа Кристалина Георгиева в профила си в Twitter часове, след като беше номинирана за поста управляващ директор на Международния валутен фонд. Посланието й бе придружено от семейна черно-бяла снимка.

My grandparents had very little education. My parents finished high school. I was the first in my extended family to get a PhD. From a village in Bulgaria to CEO of the @worldbank -- this is what possibility looks like! #InheritPossibility pic.twitter.com/A3UcXh1B4D