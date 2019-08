"Фалшивите новини допринасят много за гнева и яростта, които се натрупват в продължение на много години". Това написа в профила си в Twitter американският президент Доналд Тръмп.

The Media has a big responsibility to life and safety in our Country. Fake News has contributed greatly to the anger and rage that has built up over many years. News coverage has got to start being fair, balanced and unbiased, or these terrible problems will only get worse!