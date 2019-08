Най-малко 20 души са убитите при стрелбата в търговски център в американския град Ел Пасо, щата Тексас в събота, съобщава CNN. Ранените са 26. Жертвите и пострадалите са на различна възраст, съобщиха от полицията.

СНИМКИ ОТ МЯСТОТО НА НАПАДЕНИЕТО ВИЖТЕ ТУК

Стрелба в търговски център в Тексас, има много жертви (ВИДЕО+СНИМКИ)

The gunshots heard from inside the Walmart next to the Cielo Vista mall in El Paso pic.twitter.com/R3YE00Pdnq — CNW (@ConflictsW) August 3, 2019

ABC NEWS SPECIAL REPORT: At least 18 people killed during mass shooting in El Paso, Texas. https://t.co/0amzY5JLXM — ABC News (@ABC) August 3, 2019

Нападателят беше арестуван, почти веднага, след като откри огън в магазин от веригата "Уолмарт" в мола, намиращ се само на няколко мили от мексиканската граница. По информация на американски медии стрелецът е идентифициран като 21-годишния Патрик Крусиъс от предградие на Далас. Все още не са изяснени мотивите за действията му, но от ФБР заявиха, че разследват престъпление от омраза. За това подсказвал манифест, за който се твърди, че е публикуван от стрелеца в социалните мрежи ден преди стрелбата. В него се заклеймява "нашествието" на латиноамериканци в Тексас и се прави препратка към нападението срещу две джамии в новозеландския град Крайстчърч, където през март бяха убити на 51 души. 80% от 680-хилядното му население на Ел Пасо са латиноамериканци.

Told the El Paso Walmart shooter is 21-year-old Patrick Crusius. You could not want to hear this but white supremacist terrorism has to be named, confronted and stopped. That is how you defeat terrorists. We named Al Qaeda. We named ISIS. We have to name this. pic.twitter.com/TODh1aoZ87 — Carmine Sabia (@CarmineSabia) August 3, 2019

Thoughts and prayers are coming.

The El Paso Walmart shooter pic.twitter.com/9UWKkXhOAO — ESPEZY Ation (@ESPEZY) August 3, 2019

Американският президент Доналд Тръмп заклейми кървавата атака. "Стрелбата в Ел Пасо е не само трагична, но е и акт на малодушие. Заставам зад всички в тази страна в осъждането на днешния акт на ненавист. яма причини или извинения за убийството на невинни хора", написа държавният глава в Twitter. И добави, че със съпругата му Мелания се молят за хората в Тексас.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019

Губернаторът на Тексас определи 3 август като един от най-кървавите дни в историята на щата.

От българското Министерство на външните работи съобщават, че няма данни за пострадали наши сънародници при стрелбата. "Българското посолство във Вашингтон е в постоянен контакт с местните власти, които засега съобщават за поне 20 загинали, но данните не са окончателни. При необходимост от съдействие сънародниците ни могат да се обадят на спешния номер 911 в САЩ, както и на телефоните на посолството във Вашингтон: (202) 387 0174; (202) 299 0273; (202) 483 1386", информират още от МНвР.

С пост в Twitter министър Екатерина Захариева изказа съболезнования на близките на убитите в Ел Пасо и изрази надежда, че пострадалите ще се възстановят бързо. "Сърцето и умът ми са с хората от Ел Пасо", пише още Захариева.

Deeply shocked by the tragedy in #ElPaso, Texas. My sincere condolences to the families of the victims.Hope the wounded will recover soon. My heart and mind is with the comunity of El Paso! @SecPompeo — Ekaterina Zaharieva (@EZaharievaMFA) August 4, 2019

Премиерът Бойко Борисов изпрати съболезнователна телеграма до Доналд Тръмп. „Бих искал от мое име и от името на българското правителство да изкажа най-искрени и дълбоки съболезнования на Вас и на семействата на загиналите и ранените в трагичния инцидент. Ние осъждаме този безсмислен акт на насилие, отнел живота на много невинни граждани. В този тъжен за цялата Ви страна ден нашите мисли са с Вас и с всички американски граждани“, пише Борисов.