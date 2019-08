Над 220 полета бяха отменени в резултат на тайфуна Франсиско, който връхлетя южния японски остров Кюшу. Стихията донесе със себе си опустошителни ветрове и проливни дъждове, предаде БТА.

Japan's Meteorological Agency says typhoon Francisco touched down near Miyazaki City around 5 a.m. It's since been downgraded to a tropical storm.https://t.co/YKQjaURul2 pic.twitter.com/7UGKnukqyp