Китайски пътнически самолет принудително се върна на летище Кенеди в Ню Йорк, след като част от крилото му се откъсна, предаде БГНЕС.

Машината Boeing 777-300 на авиокомпания China Eastern превозвала 300 души от Ню Йорк до Шанхай. При излитане част от крилото на самолета се откъснало и паднало на земята.

A China Eastern Airlines’ flight from New York to Shanghai was diverted to JFK airport after metal wrapping from the aircraft’s wing fell off. https://t.co/VvWt1aW2cF