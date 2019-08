В югоизточните райони на Австралия падна сняг, което е рядко метеорологично явление за този регион.

В истински хит в социалните мрежи бързо се превърна видео, показващо как кенгурута подскачат по заснежено пасище в Нов Южен Уелс. Авторът на видеото Стивън Гренфел е направил кадрите, пътувайки с кола по време на снеговалежа. „Такова нещо няма да видиш всеки ден в Австралия. Кенгуру в снега“, отбелязва той.

Not something you see every day in Australia. Kangaroos in the snow. #Wildoz #Kangaroos #Snow pic.twitter.com/ospCngUa98

Обикновено зимата в Югоизточна Австралия прилича на зимата в средиземноморските курорти на Франция или Испания. През деня температурата е между 15 и 23 градуса по Целзий, има малко валежи и температурата на морската вода е около 18 градуса. Тази година обаче сезонът е изненадващо студен за страната-континент през последните години.

За първи път в столицата Канбера футболен мач се игра по време на снеговалеж, пишат местни медии, цитирани от БГНЕС.

This weekend was freezing - just ask these chilly kangaroos in Victoria’s Central Highlands



But we better enjoy/endure our winter wonderland while it lasts - scientists predict that #ClimateChange will reduce Australia’s snow 60% by 2070.



Read more: https://t.co/I9e1Pc1SA6 pic.twitter.com/08ZAeJHjmU