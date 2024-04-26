Общо 314 бомби от Втората световна война бяха открити по време на строителни дейности по мащабен проект за градско развитие в бившия летищен комплекс Елиникон, южно от Атина, съобщава в. "Катимерини".

На пресконференция вчера кметът на Елиникон-Аргируполи Янис Константинос заяви, че боеприпасите, произведени в Германия, са били открити на дълбочина два метра под бивш социален клуб, детски градини и спортни съоръжения, построени на това място за Олимпийските игри в Атина през 2004 г.

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"За щастие не възникнаха експлозии или инциденти. Озадачаващо е как цяло летище и многобройни общински и граждански авиационни съоръжения са работили в такова минно поле", добави той.

Обезвреждането на бомбите е предприето от Отряда за разминиране на гръцката армия (TENX).

Международното летище Елиникон беше затворено през 2001 г., когато беше построено новото - "Евангелос Венизелос".