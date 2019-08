Френското Министерство на културата съобщи, че няколко камъка са паднали от сводестия таван на пострадалата при пожар парижка катедрала "Нотр Дам" след горещата вълна от миналия месец. Това налага възобновяване на ремонтно-възстановителните дейности, които бяха прекъснати заради риска от замърсяване с олово, предаде БТА.

Представител на министерството каза, че камъните са паднали, след като в края на юли температурите в Париж са достигнали рекордните 42,6 градуса. Горещината е изсушила хоросана на камъните на тавана, което вероятно е предизвикало падането им, предположи той. Служителят отбеляза, че щетите не са сериозни, но продължава да съществува риск от срутване на катедралата от 12-и век.

UPDATE: Authorities in Paris have closed down the streets around Notre Dame to decontaminate the area after high levels of lead were detected.



Here are some other setbacks faced by the reconstruction efforts pic.twitter.com/RZrZuIn6Fx