Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи опит да превърне в шега желанието си да купи Гренландия от Дания, като обеща да не строи небостъргач на арктическия остров, съобщава БТА.

"Обещавам да не правя това в Гренландия", написа бившият магнат на недвижими имоти в туит, придружен с фотомонтаж, на който неговият огромен хотел с позлатени прозорци в Лас Вегас се издига на фона на гренландски пейзаж.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA