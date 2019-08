Драма със заложници в Бразилия. Въоръжен мъж взе в плен 18 души в автобус в Рио де Жанейро.

След като заплаши да запали превозното средство, нападателят беше прострелян от полицейски снайперист. Полицията отцепи района и спря целия трафик на моста, където е спрял рейсът.

Kidnapping in Brazil. A man hijacked a bus on the Rio Niterói Bridge (Direction Rio de Janeiro) now in the morning.#TuesdayThoughts #RioNiteroi #RioDeJaneiro #Brazil pic.twitter.com/2Ss4DVr0t0