Шон Райт-Филипс оповести отказването си от футбола на 37-годишна възраст, съобщава БГНЕС. За последно бързоногото крило игра за американския Финикс Райзинг ФК през 2017 г. и оттогава е без отбор. Райт-Филипс е юноша на Манчестър Сити и за „гражданите" играе между 1999 и 2005 г.

След трансфер в Челси, където се подвизава между 2005 и 2008 г., преди отново да облече екипа на Сити, а впоследствие играе за КПР, Ню Йорк Ред Булс и Финикс Райзинг ФК.

BREAKING: Former Manchester City and Chelsea winger Shaun Wright-Phillips has retired from football at the age of 37. pic.twitter.com/HLlBjOy2uC

„Постарах се да продължа кариерата си колкото е възможно по-дълго, но през последните няколко седмици помислих и реших да сложа официално край. Знаех, че не може да продължи вечно и особено след последната операция", заяви Райт-Филипс, който има 36 мача и 6 гола за националния отбор на Англия. Райт-Филипс спечели Висшата лига (2006), ФА Къп (2007) и Къмюнити шийлд (2005) с екипа на Челси.

Във видеото вижте кои са едни от най-добрите му изяви на терена.

Shaun Wright-Phillips announces his retirement on Soccer AM.



Here are some of his best moments at #MCFC pic.twitter.com/c8xOIImfEZ