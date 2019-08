Най-дълбоката дупка в света носи името „Добре дошли в ада“. Тя е с дълбочина почти 12 километра и е покрита само от „ръждясал съветски метален капак“, предаде БГНЕС.

Руската свръхдълбока сонда Кола е създадена от Съветската Република в името на науката, за да можем да научим повече за това, което наистина е под краката ни и с цел да се стигне до неизвестни дълбочини.

Сонда на НАСА откри планета, подобна на Земята (СНИМКИ)

Проектът за пробиване дълбоко в земната повърхност започва близо до Мурманск през 70-те години, когато съветските учени искат да научат повече за земната кора. За две десетилетия те успяват да прокопаят почти 12 километра надолу в Земята. Въпреки това през 1992 г. те трябвало да спрат сондажите, тъй като температурата е стигнала около 180 градуса по Целзий, което е много по-горещо, отколкото учените прогнозирали, че ще бъде. Експертите все още предстои да измислят начин да преодолеят този проблем с температурата, ако искат да продължат да пробиват и да не унищожат цялото си оборудване в процеса.

I think the Russians holding the deepest hole in the world (Kola Superdeep Borehole) should be dethroned. Can we get @elonmusk on this? pic.twitter.com/MDwlTgQ9Is — Savral (@savral) August 20, 2019

Сондирането не е напразно, направени са някои интересни научни открития.

Изследователите установили, че има вода на 12 километра в земната кора, въпреки че по-рано това се смятало за невъзможно.

Японска сонда ще си "отхапе" от астероида "Рюгу"

Те също открили 24 нови вида отдавна мъртви едноклетъчни организми и получили достъп до скали, на възраст 2,7 милиарда години.

Now when you tell someone to "go to hell!" they can get at least 7.5 miles in the right direction in the world’s deepest hole dubbed ‘well to HELL’ plunges 40,000 feet https://t.co/GfllWNcaaO — Tim Virnig - Thunderworks Games (@tim_virnig) August 25, 2019

Местните жители в района казват, че дупката е толкова дълбока, че можете да чуете писъците на хора, измъчвани в ада, оттук идва и прякорът й „Добре дошли в ада“.

Ако паднете в дупката, ще ви отнеме около 3,5 до 4 минути, за да стигнете дъното.

the deepest hole in the world http://t.co/qDNpqoICWH — Jeff Atwood (@codinghorror) May 17, 2014

Много държави искаха да бъдат първите, пробили земната мантия по време на Студената война, а Япония о до днес се опитва да постави този рекорд.