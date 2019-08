В Тайланд откриха мъж на 128 години. Той живее в провинция Удон Тани в Североизночен Тайланд заедно със 70-годишната си съпруга, съобщава БГНЕС. Двамата имат 7 деца и 11 внуци.

За доказателство е публикувана снимка на документа за самоличност, според който рождената дата на мъжа е 9 април 1891 година.

RT @The_PattayaNews: https://t.co/auPt6zZMqQ A man in rural Thailand has claimed and brought forward what he says is proof to being the oldest living person ever. #thailand #pattaya