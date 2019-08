Хеликоптер се разби в град Алта, край един от фиордите в най-северната част на Норвегия. До момента не е известен броят на жертвите и пострадалите, съобщи в акаунта си в Twitter спасителният център на Северна Норвегия, предаде БГНЕС.

Испански военен самолет се разби, пилотът загина

The crashed helicopter near Alta belongs to #Helitrans and could be an Eurocopter/Airbus EC130, the only type in the company's service certified to carry 6 according to its website, but some media report it's a H160. #crash #helicopter #Norway #alta