Комедиантът Кевин Харт беше ранен при катастрофа край хълмовете над Малибу, съобщава БГНЕС.

40-годишният Харт се е возел в автомобил, управляван от 28-годишният Джаред Блек. Колата е катастрофирала на насип в неделя наобяд.

Cops say Kevin Hart & his Driver suffered severe injuries in the crash. Car went off a cliff. An unidentified woman didn't suffer any injuries and left the scene on her own accord. The pics and vids are wild https://t.co/nq2UHPxgKJ pic.twitter.com/h1ehdxa8Lk